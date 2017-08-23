Кристина Орбакайте похвасталась роскошным нарядом за четыре тысячи долларов
Артистка выбрала образ из коллекции британского бренда Jenny Packham
Певица Кристина Орбакайте на странице в Instagram похвасталась эффектным образом.
Артистка выбрала для концерта роскошный наряд из коллекции британского бренда Jenny Packham.
На фото 46-летняя Кристина позирует в гримерной комнате.
Певица продемонстрировала зеленое платье из тюля, украшенное блестками и бисером.
Стоимость наряда составляет 3320 фунтов стерлингов (4120 долларов, около 105 тысяч гривен).
Фото: Instagram
Напомним, Кристина Орбакайте для свадьбы сына выбрала элегантный наряд от любимого бренда Кейт Миддлтон .
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