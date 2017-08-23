Кристина Орбакайте похвасталась роскошным нарядом за четыре тысячи долларов

Сегодня, 14:30

Артистка выбрала образ из коллекции британского бренда Jenny Packham

Кристина Орбакайте. Фото: Instagram
Кристина Орбакайте. Фото: Instagram

Певица Кристина Орбакайте на странице в Instagram похвасталась эффектным образом.

Артистка выбрала для концерта роскошный наряд из коллекции британского бренда Jenny Packham.

На фото 46-летняя Кристина позирует в гримерной комнате.

Певица продемонстрировала зеленое платье из тюля, украшенное блестками и бисером.

Стоимость наряда составляет 3320 фунтов стерлингов (4120 долларов, около 105 тысяч гривен).

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Фото: Instagram

Напомним, Кристина Орбакайте для свадьбы сына выбрала элегантный наряд от любимого бренда Кейт Миддлтон .
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Источник:

"Сегодня"

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