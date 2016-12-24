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Критики разгромили "Кредо убийцы" с Майклом Фассбендером http://www.segodnya.ua/img/article/7817/50_main.1482337748.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/50_tn.1482337748.jpg Звезды "Кредо убийцы" – первый проект, в котором Фассбендер выступает и в качестве продюсера

Критики разгромили "Кредо убийцы" с Майклом Фассбендером

Сегодня, 02:26

"Кредо убийцы" – первый проект, в котором Фассбендер выступает и в качестве продюсера

Майкл Фассбендер. Фото: AFP
Майкл Фассбендер. Фото: AFP

Фильм "Кредо убийцы", снятый по мотивам популярной серии игр, объединенных названием "Assassin`s Creed", был разгромлен подавляющим большинством профессиональных критиков. На момент написания данной заметки его рейтинг на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes составлял всего 15 процентов, что являлось одним из худших результатов 2016 года.

"Кредо убийцы" – очень запутанный фильм. Нет, не так. Это абсолютное месиво", – написала автор журнала Time Стефани Закарек.

"Кредо убийцы" – первый проект, в котором Фассбендер выступает и в качестве продюсера. Хотя совершенно непонятно, что привлекло его в нем, так как ему там совершенно нечего играть", – вторит ей Гарри Виндзор из The Hollywood Reporter.

"Это картина не доставит удовольствие никому. От слова "совсем", – подчеркивает рецензент издания Vanity Fair Джордан Хоффман.

В целом почти все авторы отмечают низкий уровень сценария, не интересный сюжет и странный монтаж ленты, хотя отдают должное актерам и некоторым эпизодам с активным действием.

В картине снимались Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Майкл К. Уильямс, Каллум Тернер, Брин Глисон и другие актеры.
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Источник:

kinonews.ru

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