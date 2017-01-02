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Ксения Собчак гордится своим пышным бюстом после родов (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/7_main.1483366407.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/7_tn.1483366407.jpg Звезды Ведущая выбрала для новогодней ночи смелый наряд

Ксения Собчак гордится своим пышным бюстом после родов (фото)

Сегодня, 18:00

Ведущая выбрала для новогодней ночи смелый наряд

Ксения Собчак. Фото: Instagram
Ксения Собчак. Фото: Instagram

Телеведущая Ксения Собчак порадовала поклонников на странице в Instagram пикантным фото. Собчак встретила Новый год в окружении семьи – супруга Максима Виторгана, сына Платона и мамы Людмилы Нарусовой.

В платье от российского дизайнера Яны Расковаловой Ксения похвасталась пышным бюстом. Журналистка, которая сейчас кормит сына грудью, гордится своими формами.

"Сегодня, лежа помятой пионервожатой, особенно приятно повспоминать как выглядел вчера. Ну и плюс, может это единственный новый год с таким декольте, надо ловить момент!", – подписала кадр звезда.

"Декольте шикарное! Материнство только украсило!", "Ксюша шикарно выглядишь", "Зачетное декольте! Молодец молодая мамочка!", "Супер декольте!", "Грудь шикарна", "Сплошной юморной позитив", "Бюст – шедевр! Лови момент!", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram
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