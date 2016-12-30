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Ксения Собчак и Полина Гагарина появились на публике в одинаковых кожаных платьях (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7844/10_main.1483024610.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/10_tn.1483024610.jpg Звезды Собчак вышла со свет с мужем

Ксения Собчак и Полина Гагарина появились на публике в одинаковых кожаных платьях (фото)

Сегодня, 09:31

Собчак вышла со свет с мужем

Ксения Собчак. Фото: Instagram
Ксения Собчак. Фото: Instagram

Певице Полине Гагариной и телеведущей Ксения Собчак пришлись по вкусу одинаковые наряды.

На днях Собчак, которая недавно впервые стала мамой, вышла со свет с мужем – актером Максимом Виторганом.

Ксения позировала на премьере фильма "Викинг" в кожаном платье-комбинации и удлиненном жакете от Alexander Terekhov.

Творение российского модельера Александра Терехова Гагарина выбрала для церемонии вручения премии "Самые стильные в России" по версии журнала HELLO!, которая состоялась еще в апреле.

"Вчера на Викинге – мой Викинг какой то испуганный, и держится за живот (по привычке)", – подписала кадр журналистка.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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