Ксения Собчак и Полина Гагарина появились на публике в одинаковых кожаных платьях (фото)

Собчак вышла со свет с мужем

Певице Полине Гагариной и телеведущей Ксения Собчак пришлись по вкусу одинаковые наряды.

На днях Собчак, которая недавно впервые стала мамой, вышла со свет с мужем – актером Максимом Виторганом.

Ксения позировала на премьере фильма "Викинг" в кожаном платье-комбинации и удлиненном жакете от Alexander Terekhov.

Творение российского модельера Александра Терехова Гагарина выбрала для церемонии вручения премии "Самые стильные в России" по версии журнала HELLO!, которая состоялась еще в апреле.

"Вчера на Викинге – мой Викинг какой то испуганный, и держится за живот (по привычке)", – подписала кадр журналистка.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram