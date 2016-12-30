Ксения Собчак и Полина Гагарина появились на публике в одинаковых кожаных платьях (фото)
Собчак вышла со свет с мужем
Певице Полине Гагариной и телеведущей Ксения Собчак пришлись по вкусу одинаковые наряды.
На днях Собчак, которая недавно впервые стала мамой, вышла со свет с мужем – актером Максимом Виторганом.
Ксения позировала на премьере фильма "Викинг" в кожаном платье-комбинации и удлиненном жакете от Alexander Terekhov.
Творение российского модельера Александра Терехова Гагарина выбрала для церемонии вручения премии "Самые стильные в России" по версии журнала HELLO!, которая состоялась еще в апреле.
"Вчера на Викинге – мой Викинг какой то испуганный, и держится за живот (по привычке)", – подписала кадр журналистка.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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