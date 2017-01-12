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Ксения Собчак опубликовала в Instagram первое фото сына http://www.segodnya.ua/img/article/7875/77_main.1484218525.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/77_tn.1484218525.jpg Звезды Сын Собчак и Виторгана появился на свет 18 ноября прошлого года.

Ксения Собчак опубликовала в Instagram первое фото сына

Сегодня, 13:00

Сын Собчак и Виторгана появился на свет 18 ноября прошлого года.

Ксения Собчак. Фото: Instagram
Ксения Собчак. Фото: Instagram

В Instagram Ксении Собчак появилось первое фото ее и Максима Виторгана сына Платона. Первым снимком, опубликованным  Ксении в соцсети, стало изображение ручки малыша с браслетом Louis Vuitton.

"С удовольствием поддерживаю совместный проект @louisvuitton и unicef #makeapromise, помогающий всем детям, попавшим в беду!",— подписала кадр Собчак.

Напомним, сын Собчак и Виторгана появился на свет 18 ноября прошлого года.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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