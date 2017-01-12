Ксения Собчак опубликовала в Instagram первое фото сына

Сын Собчак и Виторгана появился на свет 18 ноября прошлого года.

В Instagram Ксении Собчак появилось первое фото ее и Максима Виторгана сына Платона. Первым снимком, опубликованным Ксении в соцсети, стало изображение ручки малыша с браслетом Louis Vuitton.

"С удовольствием поддерживаю совместный проект @louisvuitton и unicef #makeapromise, помогающий всем детям, попавшим в беду!",— подписала кадр Собчак.

Напомним, сын Собчак и Виторгана появился на свет 18 ноября прошлого года.

Фото: Instagram