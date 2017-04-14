Ксения Собчак приревновала мужа к Олесе Судзиловской

Сегодня, 12:30

Телеведущая и журналистка была потрясена игрой Олеси Судзиловской

Ксения Собчак с мужем. Фото: Instagram
Ксения Собчак с мужем. Фото: Instagram

Ксения Собчак поддержала супруга Максима Виторгана на премьере киноленты с его участием "Яна и Янко". В картине Максиму пришлось целоваться со своей партнершей – актрисой Олесей Судзиловской.

Телеведущая на странице в Instagram рассказала об эмоциях, которые она испытала, увидев постельные сцены с участием мужа.

"На премьере фильма "Яна и Янко" у меня был удивительный новый сексуальный опыт: наблюдать в зале, вместе с другими людьми, на большом экране за тем, как муж страстно целует другую женщину и занимается с ней сексом. Казалось, много чего в жизни было – а такого-никогда: кому комедия, а кому real peep fucking show (хоть и сцена вполне невинная, и фильм +12). От нервного срыва спасло только то, что Олеся Судзиловская в фильме была похожа на любимую Робин Райт (я как бы понимаю мужа: тут и я бы не удержалась) и в этой сцене она была на пятом месяце беременности (не от моего вроде). Кроме этого потрясения могу сказать, что фильм очень добрый, а последняя сцена так хорошо написана, что глаза были на мокром месте. Всегда Судзиловскую считала очень красивой женщиной, которой красота мешает получать характерные роли, а  тут она просто прекрасна. И смешная, и нелепая, и трогательная. Лучшая ее роль в кино, на мой взгляд", – поделилась Собчак.
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