Ксения Собчак рассказала о счастье и подвела итоги года (фото)
Она родилась в год Петуха и предупредила про грандиозные планы на следующий год
Телеведущая Ксения Собчак изменила свои взгляды на жизнь и теперь называет себя счастливым человеком.
В Instagram она рассказала, что еще пять лет назад даже представить не могла, что с ней будет так как сейчас.
"Наверху спит сын, а мы вдвоем сидим в темноте и болтаем. Вот оно и счастье! С Наступающим! И помните – хороших людей счастье всегда находит! Я вот еще пять лет назад думала, что со мной такого не будет никогда, а теперь вот", – написала Ксения под снимком, где она позирует в доме.
Позже Собчак решила подвести итоги года и написала другой тост под снимком с бокалом в руках.
"Этот год был прекрасным для меня несмотря на всеобщий ***. Бокал мой в этом уходящем году пуст, но жизнь полна! А может и не "несмотря на"…Такой уж я человек...
А следующий вообще мой, год Красного Петуха, так что держитесь", – пошутила Собчак.
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Ранее Ксения Собчак рассказала, что довольна внушительным размером груди после рождения сына.
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