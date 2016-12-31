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Ксения Собчак рассказала о счастье и подвела итоги года (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7849/32_main.1483183432.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/32_tn.1483183432.jpg Звезды Она родилась в год Петуха и предупредила про грандиозные планы на следующий год

Ксения Собчак рассказала о счастье и подвела итоги года (фото)

Сегодня, 13:42

Она родилась в год Петуха и предупредила про грандиозные планы на следующий год

Собчак назвала себя счастливой. Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Собчак назвала себя счастливой. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак изменила свои взгляды на жизнь и теперь называет себя счастливым человеком.

В Instagram она рассказала, что еще пять лет назад даже представить не могла, что с ней будет так как сейчас.

"Наверху спит сын, а мы вдвоем сидим в темноте и болтаем. Вот оно и счастье! С Наступающим! И помните – хороших людей счастье всегда находит! Я вот еще пять лет назад думала, что со мной такого не будет никогда, а теперь вот", – написала Ксения под снимком, где она позирует в доме.

Позже Собчак решила подвести итоги года и написала другой тост под снимком с бокалом в руках.

"Этот год был прекрасным для меня несмотря на всеобщий ***. Бокал мой в этом уходящем году пуст, но жизнь полна! А может и не "несмотря на"…Такой уж я человек...
А следующий вообще мой, год Красного Петуха, так что держитесь", – пошутила Собчак.

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Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ранее Ксения Собчак рассказала, что довольна внушительным размером груди после рождения сына.
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Источник:

"Сегодня"

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