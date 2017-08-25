Ксения Собчак в бикини высмеяла девушек, публикующих сексуальные видео в Instagram

Ведущая Ксения Собчак вместе с мужем – актером Максимом Виторганом – проводит летний отпуск на острове Корсика.

Телеведущая разместила на странице в Instagram смелое видео: 35-летняя Собчак в бикини приняла душ на яхте.

"Посвящается всем эротическим видео "под душем", "на камне", "вылезаю из бассейна медленно", "пью воду и обливаюсь" этого лета", – прокомментировала ролик Ксения.

Посвящается всем эротическим видео "под душем" ," на камне","вылезаю из бассейна медленно" "пью воду и обливаюсь" этого лета!!! Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Авг 24 2017 в 4:52 PDT

Напомним, Ксения Собчак рассекретила гонорары Валерия Меладзе и Веры Брежневой.