Ксения Собчак в бикини высмеяла девушек, публикующих сексуальные видео в Instagram
Собчак проводит летний отпуск на острове Корсика
Ведущая Ксения Собчак вместе с мужем – актером Максимом Виторганом – проводит летний отпуск на острове Корсика.
Телеведущая разместила на странице в Instagram смелое видео: 35-летняя Собчак в бикини приняла душ на яхте.
"Посвящается всем эротическим видео "под душем", "на камне", "вылезаю из бассейна медленно", "пью воду и обливаюсь" этого лета", – прокомментировала ролик Ксения.
Напомним, Ксения Собчак рассекретила гонорары Валерия Меладзе и Веры Брежневой.
Вы сейчас просматриваете новость "Ксения Собчак в бикини высмеяла девушек, публикующих сексуальные видео в Instagram ". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии