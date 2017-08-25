Ксения Собчак в бикини высмеяла девушек, публикующих сексуальные видео в Instagram

Сегодня, 13:00

Собчак проводит летний отпуск на острове Корсика

Ксения Собчак. Фото: Instagram
Ксения Собчак. Фото: Instagram

Ведущая Ксения Собчак вместе с мужем – актером Максимом Виторганом – проводит летний отпуск на острове Корсика.

Телеведущая разместила на странице в Instagram смелое видео: 35-летняя Собчак в бикини приняла душ на яхте.

"Посвящается всем эротическим видео "под душем", "на камне", "вылезаю из бассейна медленно", "пью воду и обливаюсь" этого лета", – прокомментировала ролик Ксения.

Напомним, Ксения Собчак рассекретила гонорары Валерия Меладзе и Веры Брежневой.
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Источник:

"Сегодня"

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