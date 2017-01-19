Ксения Собчак выступила с критикой мюзикла "Ла-Ла Ленд"

Ведущая и журналистка Ксения Собчак сходила в кино на "Ла-Ла Ленд" и рассказала о впечатлениях. Собчак на своей странице в Instagram опубликовала разгромную рецензию. Мюзикл не вызвал у Ксении никаких эмоций и сопереживания.

Напомним, на "Золотом глобусе" мюзикл победил во всех семи номинациях, где был представлен, таким образом установив новый рекорд в истории премии.

"Я в замешательстве. Все мои друзья помешались на этом кино "Ла Ла Ленд". Роднянский, который дает нашей семье бесценные кинорекомендации (и ты, Брут?) называл его "мощным" и предсказывал немыслимые победы. Мне было очень скучно. Почти до самого конца. Фильм немного ожил, только когда Райан Гослинг получил, наконец, работу, но в целом, это просто очень красиво снятая подростковая голливудская история. С крайне необаятельной и непородистой Эммой Стоун. Все глянцевое, липкое и не вызывает никаких эмоций и сопереживания. Ну, разве что таких, как во время просмотра какого-нибудь хорошего диснеевского мультика. За Русалочку и Белоснежку ведь тоже можно переживать! Но как, как, люди, увлеченные большим, сложным кино могут так расхваливать эту сахарную вату? Или это протестное голосование? Только роскошные, раскладывающиеся кресла кинотеатра спасли меня от побега и заставили досидеть до конца", – поделилась Ксения.

Напомним, к съемкам мюзикла Райан Гослинг подошел чрезвычайно серьезно – и в течение трех месяцев до того, как начался непосредственный съемочный процесс, самостоятельно учился играть на фортепиано.