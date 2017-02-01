Кто представит Россию на "Евровидении-2017": за право выступать в Киеве поборются пять участников (фото)

Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая

На официальной странице российского аккаунта конкурса "Евровидение" в Instagram появилась предварительная информация об исполнителях, которые могут представлять Россию на конкурсе в Киеве.

В "шорт-лист" потенциальных участников песенного конкурса попали: певицы Нюша и Елена Темникова, победительница российской версии шоу "Голос" Дарья Антонюк, певец Александр Панайотов и женский музыкальный коллектив "Soprano Турецкого".

Полуфиналы украинского национального отбора "Евровидения-2017" состоятся 4, 11 и 18 февраля. Имя победителя, который представит Украину на европейском конкурсе, станет известно 25 февраля.

Фото: instagram.com/eurovision.rus

Фото: instagram.com/eurovision.rus

В этом году "Евровидение" пройдет в Международном выставочном центре на Левобережной. Ключевым лозунгом конкурса стал призыв "Celebrate Diversity".

Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.