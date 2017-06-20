Культовая модель Тайра Бэнкс впервые показала сына
Звезда и ее бойфренд прибегли к услугам суррогатной матери
В конце января 2016 года 43-летняя культовая модель Тайра Бэнкс стала мамой. Звезда и ее бойфренд, фотограф Эрик Асла, прибегли к услугам суррогатной матери. Мальчика назвали Йорк Бэнкс Асла, – пишет peopletalk.
Тайра Бэнкс сын Тайра с сыном и Эриком Асла
Бэнкс с удовольствием занялась воспитанием сына, при этом успевая и работать: вела собственный курс в Стэнфордской школе бизнеса и была членом жюри в шоу America’s Got Talent. Но как Йорк выглядит – Тайра не показывала. Только сейчас модель наконец решилась продемонстрировать всему миру сына. Снимок Бэнкс приурочила ко Дню отца. Поклонники звезды уверены: малыш похож на обоих своих родителей.
Напомним, Тайра и Эрик вместе уже 4 года. Влюбленные не узаконили свои отношения, но живут вместе.
Вы сейчас просматриваете новость "Культовая модель Тайра Бэнкс впервые показала сына". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии