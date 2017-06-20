Культовая модель Тайра Бэнкс впервые показала сына

Звезда и ее бойфренд прибегли к услугам суррогатной матери

В конце января 2016 года 43-летняя культовая модель Тайра Бэнкс стала мамой. Звезда и ее бойфренд, фотограф Эрик Асла, прибегли к услугам суррогатной матери. Мальчика назвали Йорк Бэнкс Асла, – пишет peopletalk.

Тайра Бэнкс сын Тайра с сыном и Эриком Асла

Бэнкс с удовольствием занялась воспитанием сына, при этом успевая и работать: вела собственный курс в Стэнфордской школе бизнеса и была членом жюри в шоу America’s Got Talent. Но как Йорк выглядит – Тайра не показывала. Только сейчас модель наконец решилась продемонстрировать всему миру сына. Снимок Бэнкс приурочила ко Дню отца. Поклонники звезды уверены: малыш похож на обоих своих родителей.

Публикация от Tyra Banks (@tyrabanks) Июн 18 2017 в 3:22 PDT

Напомним, Тайра и Эрик вместе уже 4 года. Влюбленные не узаконили свои отношения, но живут вместе.

Публикация от Tyra Banks (@tyrabanks) Июн 15 2017 в 11:23 PDT