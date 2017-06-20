Культовая модель Тайра Бэнкс впервые показала сына

Сегодня, 13:49

Звезда и ее бойфренд прибегли к услугам суррогатной матери

Тайра Бэнкс. Фото: instagram.com/tyrabanks
Тайра Бэнкс. Фото: instagram.com/tyrabanks

В конце января 2016 года 43-летняя культовая модель Тайра Бэнкс стала мамой. Звезда и ее бойфренд, фотограф Эрик Асла, прибегли к услугам суррогатной матери. Мальчика назвали Йорк Бэнкс Асла, – пишет peopletalk.

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Тайра Бэнкс сын Тайра с сыном и Эриком Асла

Бэнкс с удовольствием занялась воспитанием сына, при этом успевая и работать: вела собственный курс в Стэнфордской школе бизнеса и была членом жюри в шоу America’s Got Talent. Но как Йорк выглядит – Тайра не показывала. Только сейчас модель наконец решилась продемонстрировать всему миру сына. Снимок Бэнкс приурочила ко Дню отца. Поклонники звезды уверены: малыш похож на обоих своих родителей.

Напомним, Тайра и Эрик вместе уже 4 года. Влюбленные не узаконили свои отношения, но живут вместе.
модель, тайра бэнкс

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