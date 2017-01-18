Кузен Джорджа Майкла назвал причиной смерти певца наркотики
Джордж Майкл имел зависимость от курительного кокаина
Новым героем программы Виктории Дербишайр на телеканале BBC стал кузен Джорджа Майкла Андрос Гиоргиу, который уверен в том, что причиной смерти певца являются запрещенные препараты. "Тяжелые наркотики вернулись в его жизнь. Я думаю, что он принял слишком много чего-то в смеси с антидепрессантами. И его сердце просто перестало биться",- заявил Гиоргиу в ходе шоу.
Кроме того, мужчина добавил, что ранее Джордж Майкл имел зависимость от курительного кокаина, но сообщения СМИ о том, что в настоящее время артист употребляет героин – ложь: "Это единственный наркотик, к которому он никогда не прикасался".
При этом мужчина уверен, что кончина артиста – результат несчастного случая, а не самоубийство, хотя он и уверен в том, что мысли о суициде посещали знаменитость: "Я считаю, что у Майкла были мысли о самоубийстве, поскольку у него наблюдались проблемы с душевным здоровьем. Но я не считаю, что его смерть – самоубийство".
Напомним, Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет. Несмотря на проведенное вскрытие, причина смерти певца до сих пор устанавливается.
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