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Кузен Джорджа Майкла назвал причиной смерти певца наркотики http://www.segodnya.ua/img/article/7893/14_main.1484731360.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/14_tn.1484731360.jpg Звезды Джордж Майкл имел зависимость от курительного кокаина

Кузен Джорджа Майкла назвал причиной смерти певца наркотики

Сегодня, 12:00

Джордж Майкл имел зависимость от курительного кокаина

Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет. Фото: AFP
Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет. Фото: AFP

Новым героем программы Виктории Дербишайр на телеканале BBC стал кузен Джорджа Майкла Андрос Гиоргиу, который уверен в том, что причиной смерти певца являются запрещенные препараты. "Тяжелые наркотики вернулись в его жизнь. Я думаю, что он принял слишком много чего-то в смеси с антидепрессантами. И его сердце просто перестало биться",- заявил Гиоргиу в ходе шоу.

Кроме того, мужчина добавил, что ранее Джордж Майкл имел зависимость от курительного кокаина, но сообщения СМИ о том, что в настоящее время артист употребляет героин – ложь: "Это единственный наркотик, к которому он никогда не прикасался".

При этом мужчина уверен, что кончина артиста – результат несчастного случая, а не самоубийство, хотя он и уверен в том, что мысли о суициде посещали знаменитость:  "Я считаю, что у Майкла были мысли о самоубийстве, поскольку у него наблюдались проблемы с душевным здоровьем. Но я не считаю, что его смерть – самоубийство".

Напомним, Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет. Несмотря на проведенное вскрытие, причина смерти певца до сих пор устанавливается.
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