"Ла-ла Лэнд" стал фаворитом букмекеров на "Оскар-2017"

"Ла-ла Лэнд" с Эммой Стоун и Райаном Гослингом, завоевавший рекордные 14 номинаций на "Оскар" в минувший вторник, 24 января, ожидаемо стал фаворитом у букмекеров – именно у "Ла-ла Лэнда", по мнению экспертов букмекерских контор, самые высокие шансы получить статуэтку.

Букмекеры назвали "Ла-ла Лэнд" Дэмьена Шазелла фаворитом грядущего "Оскара-2017". Шансы на победу в номинации "Лучший фильм" этого пионера жанра "неомюзикл" оцениваются с вероятностью 75%. Одна из крупнейших букмекерских контор William Hill оценивает шансы музыкального фильма как 1 к 22.

Почему "Ла-ла Лэнд" наделал столько шума, остается загадкой. Возможно, что массовый зритель, за последние несколько лет приученный Голливудом к ремейкам, сиквелам и супергеройским блокбастерам, несколько устал от однообразия. А Шазелл, режиссер и сценарист в одном лице, понимая, что мюзиклы давно потеряли былую популярность и нуждаются в реновации, совместил в "Ла-Ла Лэнде" лучшее от прошлого и настоящего американского кинематографа. По мнению критиков, он явил любителям киноискусства новый жанр – неомюзикл, фильм вне времени и эпохи.

В центре сюжета "Ла-ла Лэнд" – история любви Мии (Эмма Стоун), мечтающей стать знаменитой актрисой, но вместо этого подносящей кофе кинозвездам в кафе Лос-Анджелеса, и Себастьяна (Райан Гослинг), талантливого джазового музыканта, которому приходится играть перед теми, кто больше заинтересован в еде и напитках, чем в музыке.