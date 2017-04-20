Лана Дель Рей и The Weeknd выпустили романтичный клип на песню Lust For Life

Видеоролик за сутки собрал уже более 3 миллионов просмотров

Американская певица Лана Дель Рей выпустила клип на песню Lust For Life, записанную совместно с канадским поп-музыкантом The Weeknd.

Видеоролик был опубликован на YouTube и за сутки собрал уже более 3 миллионов просмотров.

Клип снят в черно-белой гамме и в романтическом ключе. Главные герои видео Дель Рей и The Weeknd, которые устроили ночное свидание у надписи Hollywood в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что трек Lust For Life войдет в одноименный альбом певицы.