Лана Дель Рей и The Weeknd выпустили романтичный клип на песню Lust For Life

Сегодня, 18:09

Видеоролик за сутки собрал уже более 3 миллионов просмотров


Американская певица Лана Дель Рей выпустила клип на песню Lust For Life, записанную совместно с канадским поп-музыкантом The Weeknd.

Видеоролик был опубликован на YouTube и за сутки собрал уже более 3 миллионов просмотров.

Клип снят в черно-белой гамме и в романтическом ключе. Главные герои видео Дель Рей и The Weeknd, которые устроили ночное свидание у надписи Hollywood в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что трек Lust For Life войдет в одноименный альбом певицы.
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Источник:

"Сегодня"

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