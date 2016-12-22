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Леди Гага сделала юбилейную татуировку http://www.segodnya.ua/img/article/7819/56_main.1482402088.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/56_tn.1482402088.jpg Звезды Певица посвятила новый рисунок на теле своей команде стилистов

Леди Гага сделала юбилейную татуировку

Сегодня, 13:00

Певица посвятила новый рисунок на теле своей команде стилистов

Леди Гага. Фото: AFP
Леди Гага. Фото: AFP

Певица Леди Гага очень любит украшать свое тело всевозможными рисунками, каждый из которых посвящен тому или иному этапу ее жизни. И вот на днях Леди Гага поделилась с подписчиками фотографией очередной, 20-ой по счету, татуировки. Ей стала надпись "Haus". Певица сделала ее в честь своей команды стилистов, которая вот уже 10 лет занимается нарядами исполнительницы.

К слову, именно Haus of Gaga стали авторами знаменитого платья певицы из мяса и большей части ее сценических костюмов.

Стоит отметить, что надпись "Haus" появилась рядом с другой татуировкой звезды, которая также посвящена близкому ей человеку — родной сестре Натали Джерманотте. На ней изображена мышь с иголкой в руках: "В нашей семье Нат всегда называли мышью, а нитка с иголкой отражает ее страсть к моде. Я обожаю свою сестру. Она мой источник вдохновения", — призналась в одном из своих интервью 30-летняя певица.

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Источник:

elle.ru

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