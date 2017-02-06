Леди Гага устроила феерическое выступление в перерыве Супербоула (фото)

Сегодня, 11:08

Певица исполнила отрывки из God Bless America и This Land is Your Land


Леди Гага в перерыве Супербоула. Фото: AFP

Леди Гага в перерыве Супербоула. Фото: AFP

Леди Гага в перерыве Супербоула. Фото: AFP

Леди Гага в перерыве Супербоула. Фото: AFP

Леди Гага в перерыве Супербоула. Фото: AFP

Леди Гага в перерыве Супербоула. Фото: AFP

Леди Гага в перерыве Супербоула. Фото: AFP

Леди Гага в перерыве Супербоула. Фото: AFP

Леди Гага в перерыве Супербоула. Фото: AFP

Леди Гага в перерыве Супербоула. Фото: AFP

Леди Гага в перерыве Супербоула. Фото: AFP

Леди Гага в перерыве Супербоула. Фото: AFP

Леди Гага в перерыве Супербоула. Фото: AFP

Леди Гага в перерыве Супербоула. Фото: AFP

Леди Гага в перерыве Супербоула. Фото: AFP

Эпатажная певица Леди Гага устроила зажигательный концерт в перерыве финального матча сезона Национальной футбольной лиги – Супербоула, передает Associated Press.

По данным издания, на фоне напряженной политической ситуации в США организаторы не хотели устраивать "раздражающее" шоу, как это случилось в 2016 году с выступлением Бейонсе, когда произошел скандал с полицией и неправильной трактовкой ее концерта.

Леди Гага явно прислушалась к этому, пишет агентство, и с самого начала продемонстрировала патриотизм, исполнив отрывки из God Bless America и This Land is Your Land.

При этом композиция Born This Way, которая ранее стала ЛГБТ-гимном, но в контексте воскресного шоу композиция отражала идею о принятии различий, добавляет АР.

Ранее Леди Гаге запретили говорить о Трампе на Супербоуле.
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