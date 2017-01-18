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Леди Гаге запретили говорить о Трампе на Супербоуле http://www.segodnya.ua/img/article/7893/37_main.1484733222.png http://www.segodnya.ua/img/article/7893/37_tn.1484733222.png Звезды Во время предвыборной гонки певица активно поддерживала соперницу Трампа, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон

Леди Гаге запретили говорить о Трампе на Супербоуле

Сегодня, 18:43

Во время предвыборной гонки певица активно поддерживала соперницу Трампа, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон

Певица выступит на Суперболе. Фото: instagram.com/ladygaga
Певица выступит на Суперболе. Фото: instagram.com/ladygaga

Американской певице Леди Гаге запретили говорить о политике, в том числе об новоизбранном президенте США Дональде Трампе, во время выступления в перерыве Супербоула-2017, сообщает ET Online.

Как рассказал источник издания, Национальная футбольная лига заявила артистке, что та не может поднимать тему президентских выборов или упоминать Трампа.

В то же время представитель НФЛ, со своей стороны, назвал эту информацию "нонсенсом" от людей, которые пытаются спровоцировать конфликт там, где его нет.

"Супербоул – это время, когда люди действительно собираются вместе. Леди Гага сфокусирована на том, чтобы скомпоновать потрясающее шоу для фанатов, и нам нравится работать с ней над этим", – сказали в НФЛ и отметили, что подобные слухи не смогут их отвлечь.

При этом личное мнение Леди Гаги о выборах в США ни для кого не является секретом. Во время предвыборной гонки певица активно поддерживала соперницу Трампа, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, а во время акции у Трамп-тауэр в Нью-Йорке певицу сфотографировали с плакатом Love Trumps Hate.

Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон, Шер и Кэтти Перри пройдутся с Маршем женщин после инаугурации Трампа.

Позже Мадонна показала интимное место и призвала к маршу против Трампа.
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