Леди Гаге запретили говорить о Трампе на Супербоуле

Американской певице Леди Гаге запретили говорить о политике, в том числе об новоизбранном президенте США Дональде Трампе, во время выступления в перерыве Супербоула-2017, сообщает ET Online.

Как рассказал источник издания, Национальная футбольная лига заявила артистке, что та не может поднимать тему президентских выборов или упоминать Трампа.

В то же время представитель НФЛ, со своей стороны, назвал эту информацию "нонсенсом" от людей, которые пытаются спровоцировать конфликт там, где его нет.

"Супербоул – это время, когда люди действительно собираются вместе. Леди Гага сфокусирована на том, чтобы скомпоновать потрясающее шоу для фанатов, и нам нравится работать с ней над этим", – сказали в НФЛ и отметили, что подобные слухи не смогут их отвлечь.

При этом личное мнение Леди Гаги о выборах в США ни для кого не является секретом. Во время предвыборной гонки певица активно поддерживала соперницу Трампа, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, а во время акции у Трамп-тауэр в Нью-Йорке певицу сфотографировали с плакатом Love Trumps Hate.

Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон, Шер и Кэтти Перри пройдутся с Маршем женщин после инаугурации Трампа.

Позже Мадонна показала интимное место и призвала к маршу против Трампа.