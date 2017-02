Легендарная группа Black Sabbath дала свой последний концерт (видео)

Образованная в 1968 году хеви-металл группа Black Sabbath вечером 4 февраля дала последний концерт.

Он состоялся в Бирмингеме, на родине музыкантов, передает Медуза со ссылкой на BBC.

Группа сыграла 15 песен, начав со своего первого хита — Paranoid.

Better quality footage of the Final Song & Bow video now available on YouTube https://t.co/bObapu0uYx