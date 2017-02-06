Легендарная группа Black Sabbath дала свой последний концерт (видео)
Заключительный тур Black Sabbath начался более года назад
Образованная в 1968 году хеви-металл группа Black Sabbath вечером 4 февраля дала последний концерт.
Он состоялся в Бирмингеме, на родине музыкантов, передает Медуза со ссылкой на BBC.
Группа сыграла 15 песен, начав со своего первого хита — Paranoid.
Better quality footage of the Final Song & Bow video now available on YouTube https://t.co/bObapu0uYx— BlackSabbath (@BlackSabbath) 6 февраля 2017 г.
Лидер группы Оззи Осборн, которому в декабре исполнилось 68 лет, во время концерта поблагодарил фанатов, которые поддерживают группу на протяжении почти полувека.
Black Sabbath — одна из самых известных хеви-металл групп; в 2006 году она была включена в Зал славы рок-н-ролла. На протяжении почти 50 лет существования ее состав сильно менялся — в частности, из группы несколько раз уходил Оззи Осборн.
Заключительный тур Black Sabbath начался более года назад. За это время группа дала 81 концерт в Австралии, Азии, Южной и Северной Америке, а также Европе.
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