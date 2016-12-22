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Леонид Агутин одобрил возлюбленного дочери http://www.segodnya.ua/img/article/7820/34_main.1482408441.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/34_tn.1482408441.jpg Звезды Поначалу артист был шокирован выбором Лизы

Леонид Агутин одобрил возлюбленного дочери

Сегодня, 16:00

Поначалу артист был шокирован выбором Лизы

Леонид Агутин. Фото: Instagram
Леонид Агутин. Фото: Instagram

Певец Леонид Агутин подружился с избранником дочери Лизы Марком Анджело.

Некоторое время назад, во время визита Анжелики Варум и Леонида Агутина в Майами, девушка познакомила родителей со своим бойфрендом. Им оказался барабанщик одной из рок-групп. Поначалу Леонид был шокирован выбором Лизы. Но мужчин сблизила музыка – пишет russianshowbiz.info.

"Я сначала спросил: "Лиза, разве нет приличных молодых людей? Почему обязательно волосатый барабанщик?!". Но потом мы поиграли вместе, он оказался отличным музыкантом. Тогда я одобрил ее выбор", — рассказал Леонид.

Что интересно, возлюбленного Лизе подсказала сама Анжелика Варум: однажды на концерте, видя виртуозную работу Марка, она заявила: "Вот такой барабанщик тебе нужен". И через два года Лиза перезвонила ей со словами "Барабанщик наш!". 
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