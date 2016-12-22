Леонид Агутин одобрил возлюбленного дочери

Певец Леонид Агутин подружился с избранником дочери Лизы Марком Анджело.

Некоторое время назад, во время визита Анжелики Варум и Леонида Агутина в Майами, девушка познакомила родителей со своим бойфрендом. Им оказался барабанщик одной из рок-групп. Поначалу Леонид был шокирован выбором Лизы. Но мужчин сблизила музыка – пишет russianshowbiz.info.

"Я сначала спросил: "Лиза, разве нет приличных молодых людей? Почему обязательно волосатый барабанщик?!". Но потом мы поиграли вместе, он оказался отличным музыкантом. Тогда я одобрил ее выбор", — рассказал Леонид.

Что интересно, возлюбленного Лизе подсказала сама Анжелика Варум: однажды на концерте, видя виртуозную работу Марка, она заявила: "Вот такой барабанщик тебе нужен". И через два года Лиза перезвонила ей со словами "Барабанщик наш!".