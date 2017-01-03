Леонид Агутин показал маму с дочерью (фото)

Певец Леонид Агутин на странице в Instagram поделился трогательным семейным фото. Агутин показал 17-летнюю дочь Елизавету и маму Людмилу Леонидовну.

"Моя мамочка с моей доченькой", – подписал кадр артист.

"Очень красивые, дочь на вас похожа, а вы на маму", "Дочь на Вас, Леонид, очень похожа", "Очаровательные и мама, и доченька", "Папина улыбка", "Вся в папу", "Дочь похожа очень", – прокомментировали поклонники кадр.

Фото: Instagram