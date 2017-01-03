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Леонид Агутин показал маму с дочерью (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/83_main.1483435531.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/83_tn.1483435531.jpg Звезды Музыкант опубликовал семейное фото 

Леонид Агутин показал маму с дочерью (фото)

Сегодня, 13:00

Музыкант опубликовал семейное фото 

Леонид Агутин. Фото: Instagram
Леонид Агутин. Фото: Instagram

Певец Леонид Агутин на странице в Instagram поделился трогательным семейным фото. Агутин показал 17-летнюю дочь Елизавету и маму Людмилу Леонидовну.

"Моя мамочка с моей доченькой", – подписал кадр артист.

"Очень красивые, дочь на вас похожа, а вы на маму", "Дочь на Вас, Леонид, очень похожа", "Очаровательные и мама, и доченька", "Папина улыбка", "Вся в папу", "Дочь похожа очень", – прокомментировали поклонники кадр. 

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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