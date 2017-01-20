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Леру Кудрявцеву в бикини сравнили с куклой Барби (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7900/71_main.1484904457.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/71_tn.1484904457.jpg Звезды В отпуске 45-летняя телеведущая загорает и гуляет вдоль Атлантического океана.

Леру Кудрявцеву в бикини сравнили с куклой Барби (фото)

Сегодня, 11:30

В отпуске 45-летняя телеведущая загорает и гуляет вдоль Атлантического океана.

Лера Кудрявцева. Фото: Instagram
Лера Кудрявцева. Фото: Instagram

Телеведущая Лера Кудрявцева на странице в Instagram поделилась солнечным снимком. Сейчас Лера отдыхает в Майами.

В отпуске 45-летняя телеведущая загорает и гуляет вдоль Атлантического океана.

На одном из снимков блондинка позирует в ярком бикини. Подписчики сравнили Кудрявцеву с куклой Барби.

"Кукла Барби, просто красотка, фигурка – бомба", "Куколка Барби", "Просто Барби!", "на Барби очень похожи", "Как всегда красивая", "Куколка", "Дадите фору всем молодым", "Вы просто сногсшибательная", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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