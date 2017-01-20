Леру Кудрявцеву в бикини сравнили с куклой Барби (фото)

В отпуске 45-летняя телеведущая загорает и гуляет вдоль Атлантического океана.

Телеведущая Лера Кудрявцева на странице в Instagram поделилась солнечным снимком. Сейчас Лера отдыхает в Майами.

В отпуске 45-летняя телеведущая загорает и гуляет вдоль Атлантического океана.

На одном из снимков блондинка позирует в ярком бикини. Подписчики сравнили Кудрявцеву с куклой Барби.

"Кукла Барби, просто красотка, фигурка – бомба", "Куколка Барби", "Просто Барби!", "на Барби очень похожи", "Как всегда красивая", "Куколка", "Дадите фору всем молодым", "Вы просто сногсшибательная", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram