Леру Кудрявцеву в бикини сравнили с куклой Барби (фото)
В отпуске 45-летняя телеведущая загорает и гуляет вдоль Атлантического океана.
Телеведущая Лера Кудрявцева на странице в Instagram поделилась солнечным снимком. Сейчас Лера отдыхает в Майами.
В отпуске 45-летняя телеведущая загорает и гуляет вдоль Атлантического океана.
На одном из снимков блондинка позирует в ярком бикини. Подписчики сравнили Кудрявцеву с куклой Барби.
"Кукла Барби, просто красотка, фигурка – бомба", "Куколка Барби", "Просто Барби!", "на Барби очень похожи", "Как всегда красивая", "Куколка", "Дадите фору всем молодым", "Вы просто сногсшибательная", – прокомментировали пользователи.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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