Лидер группы "Леприконсы" рассказал, почему ему пришлось быть тамадой на собственной свадьбе

Лидер белорусской группы "Леприконсы" Илья Митько накануне концерта в Киеве (11 февраля) рассказал "Сегодня" и Liferead — о том, как создавались главные хиты коллектива, почему сам вел собственную свадьбу и чем сегодня наполнена его жизнь.

— Илья, как часто вы приезжаете в Украину?

— Мы бываем с группой в Киеве часто. Но, конечно, не так, как раньше. Я имею в виду тот период, когда я работал на одном из украинских музыкальных каналов. Тогда все концерты "Леприконсов" были исключительно на территории Украины.

— В свое время среди прочих вы называли Киев одним из любимых городов. Какие здесь любимые места?

— Весь рассвет своей молодости я прожил в Киеве. Поэтому в воспоминаниях остались все эти съемные холостяцкие квартиры, вечеринки до утра и ранние эфиры на телевидении. Все это останется в моем сердце и памяти навсегда! Я, как и многие, влюблен в весенний Киев, когда все распускается. Обожаю Подол. Каждая поездка в Киев для меня — это глоток новых ощущений и ностальгии за ушедшей молодостью.

— В свое время на украинском канале М1 вы вели два проекта — "Гутен морген" и "Молочные братья". Как вы туда попали?

— В свое время я познакомился с Николаем Бохонком, участником команды КВН "Три толстяка", который впоследствии открыл в Киеве свою музыкальную студию. Мы решили с "Леприконсами" у него записывать новый альбом. И на это событие приехала съемочная группа М1 вместе с еще молодым продюсером Евгением Огиром (продюсер и муж Тины Кароль, скончавшийся от рака в 2013 году. — Авт.пж). Мы сразу с Женей почувствовали, что на одной волне, и подружись. Мы были полны идей и надежд на счастливое будущее... И он мне с ходу предложил: "А не хочешь попробовать себя в роли ведущего?". Сначала я упирался, а потом прошел кастинг. Видимо, мое белорусское чувство юмора кому-то понравилось, и я стал работать на канале. Все это благодаря Жене, который также стал директором "Леприконсов" в Украине. Вообще Женя мне был как брат. И когда он ушел, честно скажу, я осиротел. Для меня это до сих пор очень сильная утрата. Я вспоминаю его каждый день и очень скучаю.

— Сегодня с Тиной Кароль вы поддерживаете связь?

— У нас нормальные отношения. Последний раз мы общались, когда я ее поздравил с присвоением звания народной артистки. Но ввиду того что человека, который нас соединял, больше нет, связь, конечно, немного оборвалась.

— Этот год для группы "Леприконсы" юбилейный — 20 лет со дня первого выступления! Будет какой-то отчетный концерт?

— Я не стал ничего делать. И хоть уровень нашей медиаактивности сейчас почти на нуле, концертов у нас достаточно. Мы до сих пор живем музыкой, но жизнь вносит свои коррективы. У всех участников группы уже семьи. У меня самого двое сыновей — старшему Мирону семь лет, младшему Матвею скоро три исполнится. Сейчас основная моя работа — отцовство, и я хочу проводить со своими детьми, пока они маленькие, как можно больше времени. К тому же, я уже с головой втянулся в домашние обязанности. Обожаю готовить! Кстати, украинские борщи у меня получаются лучше, чем у жены. Поэтому сейчас шоу-бизнес для меня на втором месте, хотя музыка до сих пор мой основной вид заработка.

— Сегодня вы чаще работаете на больших концертах или на частных мероприятиях?

— Мы очень редко играем концерты по билетам, в основном "Леприконсы" — это корпоративно-свадебная группа (смеется). Это наш формат, в котором мы себя прекрасно чувствуем.

— Свидетелем казусов на свадьбах часто становитесь?

— Я могу рассказать про казус на своей свадьбе, которую должны были вести ребята из команды КВН "ЧП". Но они так сильно за меня обрадовались, что еще до начала церемонии были не в той кондиции, так что мне пришлось свою свадьбу вести самому (смеется). Сейчас я знаю, они практически не употребляют.

— А у вас самого были случаи, когда после выпитого уже не могли выйти на сцену?

— Бывало всякое. Но на сцену я выходил всегда (улыбается). Однажды у нас было выступление в киевской гостинице, и нас так тепло встретили дорогим коньяком! Но пришел момент выступления, и я, помню, даже исполнил одну песню на гитаре — правда, струнами к себе... Конечно, за все это жутко стыдно. И когда алкоголь меня сильно уж достает, я его полностью исключаю. В общем, борюсь как могу.

— Какую из песен "Леприконсов" вы считаете визитной карточкой?

— Мы всегда начинаем концерты с песни "Девчонки полюбили не меня", так что ее можно назвать визитной карточкой. Но нашей кормилицей, безусловно, является "Хали-гали паратрупер". Уже больше 15 лет ее не забывают, и я от этого только счастлив — значит, песня продолжает жить!

— Расскажите историю создания этого хита.

— Я сочинил ее лежа в ванной. У нас на тот момент уже была группа, но не было забойного хита. Гуляя по нашему минскому парку аттракционов, я думал: "Вот было бы классно, если бы наши песни здесь играли!". И пришла такая идея — просто спеть названия аттракционов! Тогда нас точно возьмут в ротацию, хотя бы в парке (улыбается). А ее возьми да, и взяли радиостанции. А после того, как моя любимая команда КВН БГУ переделала нашу песню в своем выступлении, я понял: вот она, популярность! Вообще КВН — моя страсть. Я бы с удовольствием играл сам, но в свое время выбрал игру на гитаре. Но не думайте, что на наших концертах мы поем только эту песню, у нас достаточно большой репертуар. Максимум за вечер "Паратрупер" можем исполнить раза два. Кстати, а песня "Девчонки полюбили не меня" родилась из частушки и из моих реальных подколок нашему гармонисту, на которого поклонницы обращали больше внимания, чем на меня. И, конечно, меня это немного задевало (улыбается).

— Ни разу не хотели поучаствовать в Евровидении, чтобы поднять себе популярность в европейских странах?

— Этот музыкально-спортивный конкурс меня совершенно не прельщает. Но в этом году от нашей страны к вам в Киев собираются такие самобытные перспективные ребята, что придется за них поболеть. А вообще украинский шоу-бизнес очень сильный. К тому же ваша мова настолько співуча, что петь на ней — одно удовольствие. У нас в репертуаре, кстати, есть одна шуточная песня на мотив "Підманула-підвела".