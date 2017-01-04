Лилия Подкопаева в бикини похвасталась отдыхом на Багамах (фото)
Гимнастка продемонстрировала на пляже подтянутую фигуру
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева порадовала поклонников на странице в Instagram живописным фото. Олимпийская чемпионка наслаждается отдыхом в теплых краях.
Для отпуска Лилия выбрала Багамские острова.
Подкопаева продемонстрировала на пляже подтянутую фигуру. На снимке спортсменка позирует в ярком бикини и кепке, хвастаясь плоским животиком.
"Бывают же страны где лето круглый год. Мне хотя бы полгода в год", – подписала кадр звезда.
Фото: Instagram
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