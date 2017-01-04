Лилия Подкопаева в бикини похвасталась отдыхом на Багамах (фото)

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева порадовала поклонников на странице в Instagram живописным фото. Олимпийская чемпионка наслаждается отдыхом в теплых краях.

Для отпуска Лилия выбрала Багамские острова.

Подкопаева продемонстрировала на пляже подтянутую фигуру. На снимке спортсменка позирует в ярком бикини и кепке, хвастаясь плоским животиком.

"Бывают же страны где лето круглый год. Мне хотя бы полгода в год", – подписала кадр звезда.

Фото: Instagram