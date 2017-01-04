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Лилия Подкопаева в бикини похвасталась отдыхом на Багамах (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7853/89_main.1483456593.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/89_tn.1483456593.jpg Звезды Гимнастка продемонстрировала на пляже подтянутую фигуру

Лилия Подкопаева в бикини похвасталась отдыхом на Багамах (фото)

Сегодня, 09:01

Гимнастка продемонстрировала на пляже подтянутую фигуру

Лилия Подкопаева. Фото: Instagram
Лилия Подкопаева. Фото: Instagram

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева порадовала поклонников на странице в Instagram живописным фото. Олимпийская чемпионка наслаждается отдыхом в теплых краях. 

Для отпуска Лилия выбрала Багамские острова.

Подкопаева продемонстрировала на пляже подтянутую фигуру. На снимке спортсменка позирует в ярком бикини и кепке, хвастаясь плоским животиком.

"Бывают же страны где лето круглый год. Мне хотя бы полгода в год", – подписала кадр звезда.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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