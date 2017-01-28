Линдси Лохан удалила все фото с Instagram ради снимка с Эрдоганом

Сегодня, 23:58

Ранее актриса заявила, что хочет перезагрузить свою жизнь - она удалила все записи в Instagram и стала появляться в хиджабе и с Кораном в руках

Линдси Лохан. Фото из открытых источников
Линдси Лохан. Фото из открытых источников

Почти месяц назад 30-летняя скандалистка Линдси Лохан заявила, что хочет перезагрузить свою жизнь. Она удалила все записи в Instagram и стала появляться в хиджабе и с Кораном в руках. Так что все сразу заговорили о том, что актриса приняла ислам, – сообщает peopletalk.

Но, кажется, это не так. Линдси выложила первую за долгое время фотографию в соцсети. И на ней она без хиджаба, зато в скромном платье и с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, первой леди Эмине Эрдоган, и девочкой-беженкой из Сирии.

"Это мечта — мистер президент Эрдоган и его первая леди позвали меня к ним домой. Их помощь сирийским беженцам действительно вдохновляет", — написала Линдси под постом.

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Фото: instagram.com/lindsaylohan

В общем, скандалистка Линдси, кажется, всерьез поверила в свое новое призвание — общественную деятельность. Напомним, осенью Линдси побывала в лагере для беженцев в турецкой провинции. Туда она поехала с подарками, которые вручила детям. 

Кстати, Лохан уже не раз заявляла о "перезагрузке" своей жизни. В 2000 году актриса начала увлекаться каббалой вместе с Деми Мур, Бритни Спирс и Мадонной. По некоторым данным, она даже приобщилась к буддизму, когда дружила с Кортни Лав.

Напомним, Линдси Лохан известна по ролям в фильме "Ловушка для родителей", "Дрянные девчонки", "Крутая Джорджия", "Поцелуй на удачу".
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