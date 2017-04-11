Лиза Боярская пригласила на день рождения сына экс-жену своего мужа

Актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев в компании друзей отметили день рождения сына Андрея. Мальчику исполнилось 5 лет. Супруги устроили вечеринку в ресторане, куда пригласили коллег.

Боярская опубликовала в Instagram снимок с праздника, на котором среди гостей – актриса Яна Сексте, бывшая жена Максима Матвеева.

"Вот это компания! Вот это друзья! Детская вечеринка по случаю пятилетия нашего с maxim_matveev сокровища! Дети кайфуют, родители тоже, надо сказать, не скучают! Спасибо, что пришли, дорогие", – подписала кадр Елизавета.

Фото: Instagram

На снимке Яна Сексте показывает язык. Фото: Instagram