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Лобода выступила режиссером постельных сцен со своим участием (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7824/60_main.1482496668.png http://www.segodnya.ua/img/article/7824/60_tn.1482496668.png Звезды Артистка представила видео о своих приключениях в Испании

Лобода выступила режиссером постельных сцен со своим участием (фото)

Вчера, 16:00

Артистка представила видео о своих приключениях в Испании

На протяжении четырех съемочных дней Лободу и ее команду преследовала череда происшествий. В аэропорту было утеряно 4 чемодана со всеми костюмами и уникальным реквизитом для клипа. Два дня продюсер артистки Нателла Крапивина со Светланой пытались отыскать свой багаж в разных точках Европы.

Но это было только начало испанских приключений. Во время работы на главной локации, ради которой Светлана и отправилась в Андалусию, по необъяснимым причинам остановились ветряные мельницы, и мизансцену с их участием пришлось переснимать. Так что, когда на следующий день LOBODA, лихо рассекавшая в кадре на раритетном авто, слетела в кювет и машину пришлось транспортировать на ремонт.

При этом вызванный на ночную съемку наряд полиции из-за трудностей перевода намеревался  арестовать продюсера артистки. Не сидели без дела и друзья Светланы. Ежедневно, на протяжении всех 4-х съемочных дней, на рассвете они отвлекали на себя внимание "вымогателей", требовавших денег буквально за каждый куст, попавший в кадр. А в это время сама артистка с основной группой стремительно снимала мизансцену нахождения главного героя нагишом в другой части "берега ветров".

В историю о том, как создавался клип "Твои глаза" также вошли кадры постельной сцены главных героев. Из making-off стало известно, что артистка сама выступает режиссером откровенных сцен со своим участием. Певица полностью контролирует процесс, отсматривая материал на мониторах.

На протяжении 5 часов команда Светланы с аппаратурой и реквизитом в руках поднималась пешком в горы, чтобы снять кадры рассвета на фоне скалы из белого песка.

"Когда аудио набирает 5.000.000 можно вполне сэкономить на клипе или снять халтурку так, чтоб в телеке показали. Но это не наша история. Для меня принципиально важно снимать для LOBODA красивые фундаментальные работы, которые являются не просто визуальным сопровождением песни, но и самостоятельной историей из жизни женщины. И мне очень повезло, что я сама себе выделяю бюджеты на съемки. Иначе, боюсь, не видать мне андалусской пустыни и ветряных великанов, пронзающих небо. Приятно, что всего лишь за месяц наше видео посмотрели более 10 миллионов человек и это наш личный рекорд. Спасибо всей команде во главе с Владимиром Шкляревским", – прокомментировала Нателла Крапивина.
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Источник:

"Сегодня"

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