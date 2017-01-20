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"Логан": вышел новый трейлер о Росомахе и девочке-мутанте (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7900/16_main.1484875267.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/16_tn.1484875267.jpg Звезды В центре внимания в этот раз не постаревший Логан, а девочка-мутант Х-23

"Логан": вышел новый трейлер о Росомахе и девочке-мутанте (видео)

Сегодня, 06:44

В центре внимания в этот раз не постаревший Логан, а девочка-мутант Х-23


Студия 20th Century Fox выпустила финальный трейлер боевика "Логан" –  третьей и завершающей части трилогии о супергерое Росомахе из вселенной Marvel.

Главную роль исполнил Хью Джекман. В ленте также снимались Патрик Стюарт, Бойд Холбрук и Дафна Кин.

По сюжету Росомахе предстоит вступить в решающую схватку на закате своей жизни и защитить девочку-мутанта X-23, которая в итоге становится его преемницей. 

В украинских кинотеатрах фильм можно будет увидеть с 3 марта 2017 года.
трейлер, хью джекман, логан

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