"Логан": вышел новый трейлер о Росомахе и девочке-мутанте (видео)
В центре внимания в этот раз не постаревший Логан, а девочка-мутант Х-23
Студия 20th Century Fox выпустила финальный трейлер боевика "Логан" – третьей и завершающей части трилогии о супергерое Росомахе из вселенной Marvel.
Главную роль исполнил Хью Джекман. В ленте также снимались Патрик Стюарт, Бойд Холбрук и Дафна Кин.
По сюжету Росомахе предстоит вступить в решающую схватку на закате своей жизни и защитить девочку-мутанта X-23, которая в итоге становится его преемницей.
В украинских кинотеатрах фильм можно будет увидеть с 3 марта 2017 года.
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