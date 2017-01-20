"Логан": вышел новый трейлер о Росомахе и девочке-мутанте (видео)

В центре внимания в этот раз не постаревший Логан, а девочка-мутант Х-23

Студия 20th Century Fox выпустила финальный трейлер боевика "Логан" – третьей и завершающей части трилогии о супергерое Росомахе из вселенной Marvel.

Главную роль исполнил Хью Джекман. В ленте также снимались Патрик Стюарт, Бойд Холбрук и Дафна Кин.

По сюжету Росомахе предстоит вступить в решающую схватку на закате своей жизни и защитить девочку-мутанта X-23, которая в итоге становится его преемницей.

В украинских кинотеатрах фильм можно будет увидеть с 3 марта 2017 года.