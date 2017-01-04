Лолита обратилась за помощью к пластическому хирургу

После новогодних праздников 53-летняя Лолита планирует посетить клинику пластической хирургии. На этот раз исполнительница, воспользовавшись "окном" в концертном графике, решила сделать лазерную шлифовку лица.

"Подобную процедуру я уже делала семь лет, – рассказывает "СтарХиту" Милявская. – И вот решилась снова, планово. По работе я постоянно меняю часовые пояса, недосыпаю, гримируюсь, от этого кожа устает, быстрее стареет".

"Лазерная шлифовка лица проходит под общим наркозом, длится около часа: во время нее полностью снимается верхний слой дермы. Для достижения эффекта достаточно одного сеанса. После процедуры долгое время лицо восстанавливается, поэтому не рекомендуется выходить на улицу от недели до трех, необходимо будет пройти еще ряд процедур. Я выбрала период, когда у меня не запланированы концерты, гастроли", – поделилась звезда.