Лолита встала на колени перед одиозным российским политиком Мизулиной

Сегодня, 00:02

Певица сказала, что искренне завидует округу сенатора и назвала ее "очень хрупкой красивой женщиной"


Российская певица украинского происхождения Лолита встала на колени перед российским сенатором Еленой Мизулиной. Это произошло во время концерта певицы в Омске, соответствующее видео Мизулина разместила в своем Twitter, – передает ТСН.

Лолита рассказала, что искренне завидует округу сенатора и назвала ее "очень хрупкой красивой женщиной".

"Я очень завидую вашему округу. Вы, знаете, очень хрупкая и красивая женщина, и есть доказательство одной фразы – "один в поле воин". Как с ней воюют, и как она держит удар", – сказала Лолита и обняла Мизулину.

В конце своего обращения певица призвала зрителей поаплодировать людям, "которые умеют любить других".

Как напоминает издание, Елена Мизулина была членом либеральной российской партии "Справедливая Россия", но в 2015 году она резко стала консерватором. Она известна своим негативным отношением к гей-сообществу и странам Запада. В частности, Мизулина называет Европу "Гейропой", хотя ее сын живет в Бельгии, работает юристом и его компания специализируется на защите прав сексуальных меньшинств.

Среди прочего Елена Мизулина была автором законопроектов о декриминализации семейного насилия. Согласно документу, избиение членов семьи становится административным правонарушением, а следовательно не предусматривает серьезного наказания. До сих пор за избиение родственников можно было сесть за решетку на срок до двух лет. Мизулина заявляла, что закон защитит "традиционную семью" от "безосновательного вмешательства правоохранительных органов".
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