Любовь Успенская боится потерять голос
Певица принимает препараты от отека гортан
Певица Любовь Успенская начала лечение голосовых связок. Звезда перестраховывается и проходит множество процедур, чтобы перед новогодними корпоративами не испытывать проблем – сообщает russianshowbiz.
"Я делаю себе вливания гидрокортизона, много других процедур. Зато у меня голос работает, связки работают", — рассказала Любовь.
Перед каждым выступлением певица принимает препараты от отека гортани. "Даже если у меня хорошо, я все равно буду в себя что-то вливать, чтобы не дай Бог что-то случилось с голосом во время концерта", — завила Успенская.
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