Любовь Успенская боится потерять голос

Певица Любовь Успенская начала лечение голосовых связок. Звезда перестраховывается и проходит множество процедур, чтобы перед новогодними корпоративами не испытывать проблем – сообщает russianshowbiz.

"Я делаю себе вливания гидрокортизона, много других процедур. Зато у меня голос работает, связки работают", — рассказала Любовь.

Перед каждым выступлением певица принимает препараты от отека гортани. "Даже если у меня хорошо, я все равно буду в себя что-то вливать, чтобы не дай Бог что-то случилось с голосом во время концерта", — завила Успенская.