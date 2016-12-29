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Любовь Успенская боится потерять голос http://www.segodnya.ua/img/article/7842/87_main.1483009001.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/87_tn.1483009001.jpg Звезды Певица принимает препараты от отека гортан

Любовь Успенская боится потерять голос

Сегодня, 14:30

Певица принимает препараты от отека гортан

Любовь Успенская. Фото: Instagram
Любовь Успенская. Фото: Instagram

Певица Любовь Успенская начала лечение голосовых связок. Звезда перестраховывается и проходит множество процедур, чтобы перед новогодними корпоративами не испытывать проблем – сообщает russianshowbiz.

"Я делаю себе вливания гидрокортизона, много других процедур. Зато у меня голос работает, связки работают", — рассказала Любовь.

Перед каждым выступлением певица принимает препараты от отека гортани. "Даже если у меня хорошо, я все равно буду в себя что-то вливать, чтобы не дай Бог что-то случилось с голосом во время концерта", — завила Успенская. 
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