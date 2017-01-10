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Любовь Успенская снялась топлесс на пляже в Дубае (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/13_main.1483978490.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/13_tn.1483978490.jpg Звезды В микроблоге 62-летней артистки появился снимок, на котором она позирует в полуобнаженном виде

Любовь Успенская снялась топлесс на пляже в Дубае (фото)

Сегодня, 09:01

В микроблоге 62-летней артистки появился снимок, на котором она позирует в полуобнаженном виде

Любовь Успенская. Фото: Instagram
Любовь Успенская. Фото: Instagram

Любовь Успенская удивила поклонников на странице в Instagram смелым фото. В микроблоге 62-летней артистки появился снимок, на котором она позирует в полуобнаженном виде. Певица снялась топлесс.

Ради ровного загара Успенская, которая сейчас отдыхает в Дубае, отказалась от верхней части купальника. Любовь прикрылась подарком дочери.

"Ну, теперь можно немного отдохнуть после концертов, погреться на солнышке, прикрыться шарфиком, от любимой дочки подарок. Картина, которую она нарисовала и перенесла на шелк, особенно приятно", – поделилась звезда.

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Фото: Instagram

"Тело как у молодой девочки", "Можно и без шарфика для ровного загара", "Вы шикарно выглядите", "Кожа идеальна", "Красивая спина", "Замечательная фигура", – прокомментировали пользователи.
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Источник:

"Сегодня"

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