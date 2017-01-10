Любовь Успенская снялась топлесс на пляже в Дубае (фото)

В микроблоге 62-летней артистки появился снимок, на котором она позирует в полуобнаженном виде

Любовь Успенская удивила поклонников на странице в Instagram смелым фото. В микроблоге 62-летней артистки появился снимок, на котором она позирует в полуобнаженном виде. Певица снялась топлесс.

Ради ровного загара Успенская, которая сейчас отдыхает в Дубае, отказалась от верхней части купальника. Любовь прикрылась подарком дочери.

"Ну, теперь можно немного отдохнуть после концертов, погреться на солнышке, прикрыться шарфиком, от любимой дочки подарок. Картина, которую она нарисовала и перенесла на шелк, особенно приятно", – поделилась звезда.

Фото: Instagram

"Тело как у молодой девочки", "Можно и без шарфика для ровного загара", "Вы шикарно выглядите", "Кожа идеальна", "Красивая спина", "Замечательная фигура", – прокомментировали пользователи.