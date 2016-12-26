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Мадонна будет проверять своих детей на наркотики http://www.segodnya.ua/img/article/7832/47_main.1482762788.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/47_tn.1482762788.jpg Звезды 16-летний Рокко признался, что рад жить с отцом, а не с матерью

Мадонна будет проверять своих детей на наркотики

Сегодня, 19:00

16-летний Рокко признался, что рад жить с отцом, а не с матерью

Мадонна. Фото: AFP
Мадонна. Фото: AFP

Стало известно, что Мадонна задумала контролировать своих детей, которые живут вместе с ней в Соединенных Штатах, и планирует заставить их сдавать анализы на наркотики каждый месяц, если не каждую неделю. Такое решение певица приняла после того, как недавно ее старший сын Рокко был арестован за употребление и хранение наркотиков.

Подросток сейчас живет вместе с отцом, режиссером Гаем Ричи в Великобритании. Инцидент произошел еще в конце сентября недалеко от дома его отца. Соседи вызвали полицию из-за "подозрительного поведения" 16-летнего подростка. В итоге правоохранители обнаружили в рюкзаке Рокко небольшое количество марихуаны. Парень был задержан, но вскоре его отпустили, поставив Рокко на "учет".

Позднее певица заявила, что сына она поддержит всегда, в какой ситуации он не оказался бы. А сам Рокко признался, что рад жить с отцом, а не с матерью. Напомним, что сейчас с певицей живут трое детей: старшая, родная дочь Лурдес Мария Чикконе и два приемных ребенка из Малави.
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Источник:

popcornnews.ru

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