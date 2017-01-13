Мадонна показала интимное место и призвала к маршу против Трампа (фото)
Певица выложила в Twitter интимную фотографию с призывом к действию
Американская певица Мадонна рассказала, что примет участие в Марше женщин против избранного президента США Дональда Трампа, который планируется на следующий день после его инаугурации.
О своем решении певица написала в Twitter.
Yasssssssss! Just Do it! @Nakid_Magazine 1 Million Women's March!! Be There!! pic.twitter.com/YMBIpUG2Vf— Madonna (@Madonna) 12 января 2017 г.
К своей записи Мадонна приложила фотографию интимного места с выбритым символом, напоминающим эмблему фирмы Nike, что, видимо, должно служить призывом к действию, ведь слоган компании – "Just do it".
Как сообщает издание Billboard, снимок был сделан фотографом Мариусом Сперличем для журнала Nakid. Отмечается, что снимок появится в следующем выпуске издания.
Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон, Шер и Кэтти Перри пройдутся с Маршем женщин после инаугурации Трампа.
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