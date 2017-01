Мадонна показала интимное место и призвала к маршу против Трампа (фото)

Американская певица Мадонна рассказала, что примет участие в Марше женщин против избранного президента США Дональда Трампа, который планируется на следующий день после его инаугурации.

О своем решении певица написала в Twitter.

К своей записи Мадонна приложила фотографию интимного места с выбритым символом, напоминающим эмблему фирмы Nike, что, видимо, должно служить призывом к действию, ведь слоган компании – "Just do it".

Как сообщает издание Billboard, снимок был сделан фотографом Мариусом Сперличем для журнала Nakid. Отмечается, что снимок появится в следующем выпуске издания.

Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон, Шер и Кэтти Перри пройдутся с Маршем женщин после инаугурации Трампа.