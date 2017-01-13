Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Мадонна показала интимное место и призвала к маршу против Трампа (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7879/93_main.1484310739.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/93_tn.1484310739.jpg Звезды Певица выложила в Twitter интимную фотографию с призывом к действию

Мадонна показала интимное место и призвала к маршу против Трампа (фото)

Сегодня, 14:39

Певица выложила в Twitter интимную фотографию с призывом к действию

Мадонна выступит против Трампа. Фото: AFP
Мадонна выступит против Трампа. Фото: AFP

Американская певица Мадонна рассказала, что примет участие в Марше женщин против избранного президента США Дональда Трампа, который планируется на следующий день после его инаугурации.

О своем решении певица написала в Twitter.

К своей записи Мадонна приложила фотографию интимного места с выбритым символом, напоминающим эмблему фирмы Nike, что, видимо, должно служить призывом к действию, ведь слоган компании – "Just do it". 

Как сообщает издание Billboard, снимок был сделан фотографом Мариусом Сперличем для журнала Nakid. Отмечается, что снимок появится в следующем выпуске издания.

Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон, Шер и Кэтти Перри пройдутся с Маршем женщин после инаугурации Трампа.
Мадонна, трамп, певица, марш, twitter, йоханссон, Скарлетт Йоханссон, участие, Nike

Вы сейчас просматриваете новость "Мадонна показала интимное место и призвала к маршу против Трампа (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мода

Мишель Обама, Кейт Миддлтон и Ким Кардашьян. Фото: AFP

Мишель Обама, Кейт Миддлтон и Ким Кардашьян попали в список самых стильных женщин мира

10 Января, 12:09

Рейтинг был составлен в честь 150-летия Harper's Bazaar и в него были включены 150 женщин  

Звезды

Неожиданные связи

Самые неожиданные родственные связи звезд

6 Января, 07:20

О родственных связях некоторых знаменитостей можно догадаться, только если покопаться в истории

Звезды

Мадонна. Фото: Instagram

Мадонна с детьми катается на лыжах

2 Января, 13:30

Певица помирилась с сыном Рокко

Звезды

Поцелуй Насти Каменских и Нади Дорофеевой на премии M1 Music Awards 2016

ТОП громких звездных скандалов 2016 года

31 Декабря 2016, 23:01

Скандальная шутка Владимира Зеленского в Юрмале вызвала большой резонанс    

Звезды

Мадонна. Фото: AFP

Мадонна будет проверять своих детей на наркотики

26 Декабря 2016, 19:00

16-летний Рокко признался, что рад жить с отцом, а не с матерью

Звезды

Смерть легендарного певца Джорджа Майкла потрясла весь мир

26 Декабря 2016, 18:19

К дому певца в британском графстве Оксфордшир люди сносят цветы и свечи

Звезды

Мадонна. Фото: AFP

Мадонна и Шон Пенн возобновили отношения спустя 27 лет после развода

19 Декабря 2016, 12:30

Знаменитости были женаты четыре года

Шоу-бизнес

В проекте Эндрю Волкера (Andrew Walker) приняла участие 51 знаменитость

Американский фотограф показал публичную и скрытую стороны голливудских звезд

17 Декабря 2016, 01:18

В проекте Эндрю Волкера (Andrew Walker) приняла участие 51 знаменитость

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.