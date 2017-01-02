Мадонна с детьми катается на лыжах (фото)
Певица помирилась с сыном Рокко
Мадонна порадовала поклонников трогательными семейными фото. Артистке удалось помириться со своим старшим сыном Рокко. На фото она запечатлена вместе со всем своими детьми — как родными, так и приемными. Мадонна катается на лыжах в Швейцарских Альпах.
Звезда поставила на лыжи не только старших — 20-летнюю Лурдес и 16-летнего Рокко, но и младших— 11-летнего Дэвида и 10-летнюю Мерси, которые родились в Малавии.
"Дружная семья", – подписала один из кадров певица.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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