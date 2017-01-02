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Мадонна с детьми катается на лыжах (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/43_main.1483351185.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/43_tn.1483351185.jpg Звезды Певица помирилась с сыном Рокко

Мадонна с детьми катается на лыжах (фото)

Сегодня, 13:30

Певица помирилась с сыном Рокко

Мадонна. Фото: Instagram
Мадонна. Фото: Instagram

Мадонна порадовала поклонников трогательными семейными фото. Артистке удалось помириться со своим старшим сыном Рокко. На фото она запечатлена вместе со всем своими детьми — как родными, так и приемными. Мадонна катается на лыжах в Швейцарских Альпах.

Звезда поставила на лыжи не только старших — 20-летнюю Лурдес и 16-летнего Рокко, но и младших— 11-летнего Дэвида и 10-летнюю Мерси, которые родились в Малавии.

"Дружная семья", – подписала один из кадров певица.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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