Мадонне разрешили усыновить двух детей из Малави

У певицы уже есть четверо детей, двое из которых были усыновлены

Американская певица Мадонна может усыновить еще двое детей из Малави. Данное разрешение дал Высокий суд Малави, пишет Reuters.

Таким образом, певица будет воспитывать четырех детей из Малави. По словам представителя суда Мленги Мвалы, артистка находилась в зале заседания на момент оглашения решения по делу.

Напомним, что у Мадонны уже есть четверо детей. В 1996 года у певицы родилась дочь Лурдес от фитнес-тренера и актера Карлоса Леоне. В браке с британским кинорежиссером и сценаристом Гаем Ричи, который продлился с 2000 по 2008 год, у пары появился сын Рокко Джон. Также незадолго до расставания они усыновили годовалого Давида из Малави. В 2009-м певица удочерила девочку Мерси из этой африканской страны.

Тем временем скандал между Мадонной и Трампом набирает обороты. Президент США назвал певицу "отвратительной".