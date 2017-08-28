Макияж за 2 минуты: модель Кендалл Дженнер поделилась своими секретами (видео)
Младшая сестра Ким Кардашьян показала, как сделать идеальный макияж за две минуты
21-летняя супермодель Кендалл Дженнер поделилась видео-уроком создания макияжа, которое записала для Vogue. В ролике младшая сестра Ким Кардашьян показала, как сделать идеальный макияж быстро, правильно и аккуратно.
"Я научилась делать макияж в автомобиле и даже в уличном туалете", – призналась Кендалл. – "Когда мне было лет 14, в може были тонкие брови и я сама их выщипала, практически полностью. Но мои сестры накричали на меня и выкинули все щипцы, что у нас были дома. С тех пор я сама к своим бровям не прикасаюсь".
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