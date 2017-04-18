Макс Барских объявил кастинг в масштабный танцевальный клип

Алан Бадоев и Макс Барских объявили кастинг в масштабный танцевальный клип. Команда Алана Бадоева проведет отбор профессиональных танцоров для нового клипа Макса Барских на сингл "Попрошу".

Кастинг состоится 22-го апреля в Киеве в 12:00 по адресу ул. Александра Довженка, 3 (м. Шулявская). Хореографом-постановщиком видео выступит Денис Стульников, режиссером – Алан Бадоев.

По словам Бадоева, "Попрошу" станет самым масштабным танцевальным видеоклипом последних лет. "Хореография, символика и эстетика этого клипа определит общее настроение концептуального шоу "Туманы", которое пройдет 27 октября в столичном Дворце спорта",- сообщил Алан Бадоев.