Максим Галкин показал смешную рыбалку Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле
В Юрмале Вайкуле и Пугачева весело проводят время
Шоумен Максим Галкин продолжает радовать фанатов смешными видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой и ее близкой подруги, певицы Лаймы Вайкуле.
В Юрмале Вайкуле и Пугачева весело проводят время.
В ролике известные артистки разыграли сценку, как они с удочкой и сачком отправляются на рыбалку в надежде поймать золотую рыбку, но вместо улова вытаскивают" мешки с грехами" и сравнивают, у кого пакет больше.
Напомним, ранее Алла Пугачева и Лайма Вайкуле не поделили Раймонда Паулса.
Вы сейчас просматриваете новость "Максим Галкин показал смешную рыбалку Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии