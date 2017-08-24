Максим Галкин показал смешную рыбалку Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле

В Юрмале Вайкуле и Пугачева весело проводят время

Шоумен Максим Галкин продолжает радовать фанатов смешными видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой и ее близкой подруги, певицы Лаймы Вайкуле.

В Юрмале Вайкуле и Пугачева весело проводят время.

В ролике известные артистки разыграли сценку, как они с удочкой и сачком отправляются на рыбалку в надежде поймать золотую рыбку, но вместо улова вытаскивают" мешки с грехами" и сравнивают, у кого пакет больше.

Дамысдюн. На утренней зорьке #аллапугачева #лайма #лаймалла Публикация от Максим Галкин Official (@maxgalkinru) Авг 22 2017 в 8:18 PDT

Напомним, ранее Алла Пугачева и Лайма Вайкуле не поделили Раймонда Паулса.