Максим Галкин показал смешную рыбалку Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле

Сегодня, 14:00

В Юрмале Вайкуле и Пугачева весело проводят время

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. Фото: Instagram
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. Фото: Instagram

Шоумен Максим Галкин продолжает радовать фанатов смешными видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой и ее близкой подруги, певицы Лаймы Вайкуле.

В Юрмале Вайкуле и Пугачева весело проводят время.

В ролике известные артистки разыграли сценку, как они с удочкой и сачком отправляются на рыбалку в надежде поймать золотую рыбку, но вместо улова вытаскивают" мешки с грехами" и сравнивают, у кого пакет больше.

Дамысдюн. На утренней зорьке #аллапугачева #лайма #лаймалла

Публикация от Максим Галкин Official (@maxgalkinru)

Напомним, ранее Алла Пугачева и Лайма Вайкуле не поделили Раймонда Паулса.
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"Сегодня"

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