MamaRika рассказала, зачем ей "Евровидение" и представила песню для конкурса (видео)

Сегодня, 11:10

Для артистки участие в конкурсе —  это один из эффективных способов познакомить со своим новым творчеством широкую аудиторию

MamaRika. Кадр из видео
MamaRika. Кадр из видео

MamaRika представит авторскую песню "We Are One", которую создавала вместе с саундпродюсером Ваней Клименко специально для "Евровидения" – сообщает СТБ.

"Во время работы над треком я попыталась проникнуться атмосферой самого масштабного музыкального телеконкурса в Европе. И воплотить в звуках Любовь. В независимости от внешних и внутренних различий нам необходимо беречь это чувство. И беречь друг друга. Поскольку все мы — одно целое", — говорит исполнительница.

Для артистки участие в конкурсе —  это один из эффективных способов познакомить со своим новым творчеством широкую аудиторию: "К тому же, нынче подобралась достойная компания… нет, не конкурентов, а разноплановых коллег по сцене.  И выступать в этой компании вдвойне приятно", — добавила певица.
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