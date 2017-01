MamaRika рассказала, зачем ей "Евровидение" и представила песню для конкурса (видео)

MamaRika представит авторскую песню "We Are One", которую создавала вместе с саундпродюсером Ваней Клименко специально для "Евровидения" – сообщает СТБ.

"Во время работы над треком я попыталась проникнуться атмосферой самого масштабного музыкального телеконкурса в Европе. И воплотить в звуках Любовь. В независимости от внешних и внутренних различий нам необходимо беречь это чувство. И беречь друг друга. Поскольку все мы — одно целое", — говорит исполнительница.

Для артистки участие в конкурсе — это один из эффективных способов познакомить со своим новым творчеством широкую аудиторию: "К тому же, нынче подобралась достойная компания… нет, не конкурентов, а разноплановых коллег по сцене. И выступать в этой компании вдвойне приятно", — добавила певица.