Марго Робби изменилась до неузнаваемости ради роли

27-летняя австралийская актриса Марго Робби приступила к съемкам в новом фильме Джози Рурка "Мария – королева Шотландии", в котором актриса исполнит роль британской королевы Елизаветы I. В сети уже появились первые снимки со съемочной площадки.

Марго предстанет перед зрителями с рыжими кудрями и бледным лицом.

Историческая драма расскажет о шотландской королеве Марии Стюарт, которую сыграет Сирша Ронан, и ее взаимоотношениях с Елизаветой I. Две королевы соперничали за престол Англии, что привело к казни Марии Шотландской. В основу сюжета картины легла книга Джона Гая "Истинная жизнь Марии Стюарт", а сценарием занимался Бо Уиллимон.

New: Margot Robbie on the set of, Mary, Queen of Scots' in Gloucester, England. She is portraying Queen Elizabeth I pic.twitter.com/FJy4DVGFnx