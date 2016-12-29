Марго Робби накормила гостей на своей свадьбе пиццей

Недавно стало известно, что Марго Робби тайно вышла замуж за бойфренда, режиссера Тома Акерли. Поскольку свадьба звезды "Отряда самоубийц" проходила в обстановке строжайшей секретности, первые подробности о церемонии начали появляться только сейчас.

Робби предпочла не устраивать пышное празднество, а организовала скромную церемонию только для родственников и друзей, вместо сложного и дорогого меню накормив гостей пиццей и барбекю – и даже отказавшись от свадебного торта.

Сэкономила Марго и на других непременных свадебных атрибутах – в том числе подвенечном платье. Вместо дорогостоящего дизайнерского наряда актриса вышла замуж в свадебном платье, которое принадлежит ее матери – и в котором та выходила замуж больше 30 лет назад. Богемный лук Робби дополнила одним украшением – золотой цепочкой с кулоном.