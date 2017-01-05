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Марион Котийяр рассказала о съемках постельных сцен с Брэдом Питтом http://www.segodnya.ua/img/article/7857/91_main.1483623624.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/91_tn.1483623624.jpg Звезды Актриса признается, что не верит тому, что пишут о Брэде Питте в последнее время

Марион Котийяр рассказала о съемках постельных сцен с Брэдом Питтом

Сегодня, 18:00

Актриса признается, что не верит тому, что пишут о Брэде Питте в последнее время

Марион Котийяр и Брэд Питт. Фото: AFP
Марион Котийяр и Брэд Питт. Фото: AFP

Французская актриса стала невольной жертвой грандиозного скандала из-за неожиданного развода Анджелины Джоли с Брэдом Питтом, партнером Марион по любовному триллеру "Союзники".

Оскаровскую лауреатку попытались выставить разлучницей. Мол, это из-за ее романа с Питтом распался его брак. В "Союзниках" у актеров несколько страстных постельных сцен. Марион говорит, что импровизировать в этих сценах им с Брэдом не пришлось: все придумал режиссер. "Мы репетировали, что и в какой последовательности происходит с нашими телами, – рассказывает актриса. – Это сильно упрощает задачу и дает свободу. Знаешь, что сейчас он тебя поцелует, а потом ты должна лечь на него, а после следует то-то и то-то. И таким образом, появляется возможность играть, выдавать эмоции, а не только все время судорожно думать, что делать дальше! Куда девать руки, ноги, садиться или ложиться, ну и так далее. Но все равно неловкости не избежать. Мы с Брэдом много смеялись, чтобы расслабиться, снизить вот этот неизбежный градус неловкости, странности происходящего. И у нас было время посмотреть в глаза друг другу и прошептать: "Это чертовски странно. Ты помнишь, что я сейчас сделаю?" И снова — я ложусь на него, и мы целуемся…".

Актриса признается, что не верит тому, что пишут о Брэде Питте в последнее время: "Он — чудесный человек. Очень порядочный, добрый, невероятно щедрый. Открытый новым идеям, у него нет шор на глазах, прямодушный. И конечно же прекрасный актер. Он настолько милый и славный, что с ним очень легко общаться".
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