Мария Шарапова в бикини проводит отпуск на Гавайях (фото)

Теннисистка Мария Шарапова порадовала поклонников на странице в Instagram яркими фото. Теннисистка отправилась на остров Ланаи, где и встретила Новый год.

29-летняя Мария опубликовала снимок в купальнике, сделав под ним подпись: "Что случилось с белым песком на Гавайях".

Шарапова похвасталась стройной и подтянутой фигурой в черном бикини.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram