Мария Шарапова в бикини проводит отпуск на Гавайях (фото)
Теннисистка отправилась на остров Ланаи
Теннисистка Мария Шарапова порадовала поклонников на странице в Instagram яркими фото. Теннисистка отправилась на остров Ланаи, где и встретила Новый год.
29-летняя Мария опубликовала снимок в купальнике, сделав под ним подпись: "Что случилось с белым песком на Гавайях".
Шарапова похвасталась стройной и подтянутой фигурой в черном бикини.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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