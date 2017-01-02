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Мария Шарапова в бикини проводит отпуск на Гавайях (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/23_main.1483345681.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/23_tn.1483345681.jpg Звезды Теннисистка отправилась на остров Ланаи

Мария Шарапова в бикини проводит отпуск на Гавайях (фото)

Сегодня, 11:00

Теннисистка отправилась на остров Ланаи

Мария Шарапова. Фото: Instagram
Мария Шарапова. Фото: Instagram

Теннисистка Мария Шарапова порадовала поклонников на странице в Instagram яркими фото. Теннисистка отправилась на остров Ланаи, где и встретила Новый год.

29-летняя Мария опубликовала снимок в купальнике, сделав под ним подпись: "Что случилось с белым песком на Гавайях".

Шарапова похвасталась стройной и подтянутой фигурой в черном бикини. 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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