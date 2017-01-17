Мария Яремчук в откровенном купальнике отдыхает на Бали (фото)
Украинскую звезду в смелом бикини сравнили с певицей Рианной.
Певица Мария Яремчук поделилась с поклонниками на странице снимками с путешествия.
23-летняя исполнительница проводит зимние каникулы в теплых краях. Яремчук, как и Оля Полякова, отдыхает на острове Бали.
Мария для фотосессии в откровенном купальнике выбрала макияж с темной помадой. Яремчук в смелом бикини сравнили с певицей Рианной.
"Похожа на Рианну, украинскую", "На Риану похожа на этом фото", "Красотка", "Очень красивая", – комментируют пользователи.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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