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Мария Яремчук в откровенном купальнике отдыхает на Бали (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7887/74_main.1484584587.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/74_tn.1484584587.jpg Звезды Украинскую звезду в смелом бикини сравнили с певицей Рианной.

Мария Яремчук в откровенном купальнике отдыхает на Бали (фото)

Сегодня, 10:01

Украинскую звезду в смелом бикини сравнили с певицей Рианной.

Мария Яремчук. Фото: Instagram
Мария Яремчук. Фото: Instagram

Певица Мария Яремчук поделилась с поклонниками на странице снимками с путешествия.

23-летняя исполнительница проводит зимние каникулы в теплых краях. Яремчук, как и Оля Полякова, отдыхает на острове Бали.

Мария для фотосессии в откровенном купальнике выбрала макияж с темной помадой. Яремчук в смелом  бикини сравнили с певицей Рианной.

"Похожа на Рианну, украинскую", "На Риану похожа на этом фото", "Красотка", "Очень красивая", – комментируют пользователи.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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