Мария Яремчук в откровенном купальнике отдыхает на Бали (фото)

Украинскую звезду в смелом бикини сравнили с певицей Рианной.

Певица Мария Яремчук поделилась с поклонниками на странице снимками с путешествия.

23-летняя исполнительница проводит зимние каникулы в теплых краях. Яремчук, как и Оля Полякова, отдыхает на острове Бали.

Мария для фотосессии в откровенном купальнике выбрала макияж с темной помадой. Яремчук в смелом бикини сравнили с певицей Рианной.

"Похожа на Рианну, украинскую", "На Риану похожа на этом фото", "Красотка", "Очень красивая", – комментируют пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram