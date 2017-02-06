Марк Энтони расстроен известием о романе Дженнифер Лопес с Дрейком

Сегодня, 02:26

У Джей Ло и Марка Энтони подрастают восьмилетние близнецы Макс и Эмма

Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Несколько недель назад стало известно, что Дженнифер Лопес встречается с бывшим бойфрендом Рианны, рэпером Дрейком. Однако незадолго до этого в прессе начались было рассуждения о том, что, возможно, певица сойдется со своим экс-супругом Марком Энтони, с которым развелась в 2014-м после десяти лет брака, и неспроста.

Во-первых, Дженнифер давала повод на это рассчитывать: то поцелует экс-мужа прямо на сцене во время концерта, то понежничает с ним в студии или во время встречи с детьми, во-вторых, Марк сейчас разводится со своей четвертой женой Шеннон Де Лима. И в-третьих, как свидетельствует инсайдер, Джей Ло тоже рассматривала вариант воссоединения, но тайно.

"Она не хотела, чтобы дети узнали о возможности ее воссоединения с их отцом, если это решение не будет принято окончательно",— передает слова Дженнифер источник. Напомним, у Джей Ло и Марка Энтони подрастают восьмилетние близнецы Макс и Эмма.

Источники издания Life&Style сообщают, что Энтони, который действительно надеялся на воссоединение, был "абсолютно раздавлен" известием о новом романе Джей Ло. "Он никогда не переставал любить ее,— говорят они.— Он хочет все вернуть".

Тем временем на недавнем концерте Дрейк назвал не Дженнифер Лопес, но свою бывшую девушку Рианну "королевой всего". "Если хочешь, чтобы твоя женщина чувствовала себя секси, включи ей треки Рири",— сказал он.
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