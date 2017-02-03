Марк Гэтисс ответил на критику четвертого сезона "Шерлока"

Четвертый сезон "Шерлока" закончился несколько недель назад, однако создатели сериала по-прежнему вынуждены отвечать на неудобные вопросы о его будущем и настоящем. В новом интервью британскому изданию The Guardian на критику 4 сезона "Шерлока" ответил Марк Гэтисс, со-основатель, соавтор сценария и один из актеров сериала.

Марк Гэтисс уверен, что волна критики в адрес "Шерлока" после выхода четвертого сезона была неизбежной – по словам актера, похожее случается с любым по-настоящему успешным проектом. "Мы даже подумывали назвать один из эпизодов "Расплата", потому что время подходящее", – пошутил он, приводя в пример сериал "Лига джентльменов" со своим участием: "Сейчас он считается классикой, но в свое время вызвал немало противоречий. Многие его ненавидели".

В интервью The Guardian Гэтисс подчеркнул, что у создателей "Шерлока" не было намерения специально вызывать у зрителей столь противоречивую реакцию: "Все, что остается – это делать все, что в твоих силах, и надеяться на лучшее. Иногда ты обречен на определенную степень негативного внимания. Но меня по-прежнему два-три раза в день останавливают на улице люди, которые рассказывают, как им нравится "Шерлок" – чего еще можно пожелать?".