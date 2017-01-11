Марк Гэтисс пообещал рекордное количество экшн-сцен в финале четвертого сезона "Шерлока"

В это воскресенье, 15 января 2017, в эфир выйдет последняя, третья серия четвертого сезона "Шерлока" – и его создатели обещают, что финал будет еще более зрелищным, чем предыдущие два эпизода.

В интервью TV Line один из создателей "Шерлока" Марк Гэтисс рассказал, что в 3 эпизоде 4 сезона "Шерлока" будет рекордное количество экшна – столько, сколько не было за всю историю существования сериала. По словам Гэтисса, в финале 4 сезона зрители увидят рекордное количество драк.

В эпизоде под названием "Последнее дело", судя по официальному описанию сюжета, Шерлоку и Джону Уотсону предстоит столкнуться с давно похороненными тайнами, которые вновь увидят свет.