Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Марк Гэтисс пообещал рекордное количество экшн-сцен в финале четвертого сезона "Шерлока" http://www.segodnya.ua/img/article/7872/20_main.1484134468.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/20_tn.1484134468.jpg Звезды Шерлоку и Джону Уотсону предстоит столкнуться с давно похороненными тайнами

Марк Гэтисс пообещал рекордное количество экшн-сцен в финале четвертого сезона "Шерлока"

Сегодня, 15:30

Шерлоку и Джону Уотсону предстоит столкнуться с давно похороненными тайнами

Звезда сериала &quot;Шерлок&quot; Бенедикт Камбербэтч. Фото: AFP
Звезда сериала "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч. Фото: AFP

В это воскресенье, 15 января 2017, в эфир выйдет последняя, третья серия четвертого сезона "Шерлока" – и его создатели обещают, что финал будет еще более зрелищным, чем предыдущие два эпизода.

В интервью TV Line один из создателей "Шерлока" Марк Гэтисс рассказал, что в 3 эпизоде 4 сезона "Шерлока" будет рекордное количество экшна – столько, сколько не было за всю историю существования сериала. По словам Гэтисса, в финале 4 сезона зрители увидят рекордное количество драк.

В эпизоде под названием "Последнее дело", судя по официальному описанию сюжета, Шерлоку и Джону Уотсону предстоит столкнуться с давно похороненными тайнами, которые вновь увидят свет.
эфир, финал, серия, Шерлок , Марк Гэтисс

Вы сейчас просматриваете новость "Марк Гэтисс пообещал рекордное количество экшн-сцен в финале четвертого сезона "Шерлока"". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

popcornnews.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Ватсон в последней серии нового сезона. Кадр из видео

Загадочный "Шерлок": вышел трейлер последней серии нового сезона сериала

Вчера, 16:39

Финальный эпизод четвертого сезона сериала покажут 15 января

Звезды

Кадр из сериала "Шерлок". Фото: LostFilm.TV

Сценаристы "Шерлока" объяснили неожиданный поворот сюжета в начале четвертого сезона

5 Января, 02:26

Намек на гибель Мэри Ватсон содержится в первоисточнике

Шоу-бизнес

Сериал "Шерлок" пользуется популярностью. Фото: twitter

Новый "Шерлок" стал популярнее рождественского обращения королевы Британии

3 Января, 10:09

Первую серию четвертого сезона посмотрели 8,1 млн зрителей

Звезды

Кадр из сериала "Шерлок"

Марк Гэтисс рассказал о новом сезоне и финале "Шерлока"

1 Января, 19:05

Новый сезон будет полон юмора, однако при этом окажется самым мрачным из всех

Звезды

Мартин Фриман и Аманда Аббингтон. Фото: REX

Звезды "Шерлока" расстались после 15 лет отношений

23 Декабря 2016, 10:30

Мартин Фриман и Аманда Аббингтон больше не вместе

Шоу-бизнес

Кадр из трейлера восьмого сезона сериала "Шерлок"

В британской газете вышло объявление о ребенке доктора Ватсона из "Шерлока"

12 Декабря 2016, 18:46

Необычное поздравления в адрес пары были опубликованы от лица персонажей сериала

Шоу-бизнес

Трейлер нового сезона "Шерлока"

11 Декабря 2016, 04:39

Первая серия выйдет первого января 2017 года

Шоу-бизнес

Новый кадр с четвертого сезона

Таинственный "Шерлок": вышел странный тизер нового сезона сериала

1 Декабря 2016, 11:09

Премьера четвертого сезона состоится 1 января 2017 года

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.