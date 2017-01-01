Марк Гэтисс рассказал о новом сезоне и финале "Шерлока"

Сценарист и исполнитель роли Майкрофта Холмса Марк Гэтисс в интервью TV Line поделился некоторыми деталями четвертого сезона "Шерлока", а также рассказал, какой видит концовку сериала.

По его словам, концепция не изменилась с самых первых серий. Новый сезон будет полон юмора, однако при этом окажется самым мрачным из всех. В первую очередь атмосферу будут поддерживать злодеи четвертого сезона – Кэлвертон Смит, которого играет Тоби Джонс (главный противник из рассказа "Шерлок Холмс при смерти"), и Мориарти в исполнении Эндрю Скотта. Впрочем, несмотря на запланированное появление звезды первых сезонов, Марк Гэтисс уточняет, что Мориатри все же мертв. Так что, возможно, речь идет о таких же появлениях персонажа, что и в третьем сезоне – исключительно в чертогах разума самого Шерлока.

Кроме того, сценарист отметил, что закрывать сериал никто не собирается, несмотря на все сложности в планировании съемок, возникшие из-за возросшей популярности актеров. "Еще в самом начале мы думали о том, как было бы весело (потому что мы начали с первой встречи героев, которую редко показывают на экранах), если бы мы закончили с ними в возрасте Бэзила Рэтбоуна и Найджела Брюса. Это стало бы отличной концовкой для Бенедикта и Мартина, начавших карьеры молодыми людьми".