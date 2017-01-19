Марк Уолберг получил откровенные фото Джастина Бибера

Марк Уолберг побывал на телешоу Conan, где рассказал пару забавных фактов: во-первых, он дружит с Джастином Бибером, во-вторых, последний шлет ему свои фотографии, на которых предстает в нижнем белье.

Актер имеет в виду снимки из рекламной кампании для Calvin Klein: Бибер был очень горд заключить контракт с этим брендом и принялся хвастаться другу. "Жертву" для рассылки он выбрал неслучайно: Марк Уолберг и сам когда-то работал моделью для Calvin Klein, так что должен был оценить победу певца по достоинству. Первая кампания с участием Джастина Бибера вышла в январе 2015 года. Тогда он представил весеннюю коллекцию белья вместе с моделью Ларой Стоун. Вторая — в январе 2016-го, уже в партнерстве с Кендалл Дженнер.

Марк Уолберг шутливо рассказал, что его реакция на снимки Джастина Бибера в белье была неоднозначной: "Он очень приятный молодой человек. Он мой друг. Мы проводим время вместе. Он послал мне фотки. Я ответил типа: "Не присылай парням такие фотки". Он был очень горд собой, это для него большое дело. Но мне сорок пять, я муж и отец четверых детей, я пытаюсь абстрагироваться от таких тем".