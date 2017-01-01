Marvel объявила официальный актерский состав "Мстители: Война бесконечности"
Всего в списке – 22 супергероя, это абсолютный рекорд для любых кинокомиксов
Съемки "Мстители: Война бесконечности" стартуют уже совсем скоро, в январе 2017 года, и Marvel, похоже, наконец-то определилась с актерским составом грядущего супергеройского блокбастера. В "Мстителях 3" появится ряд новичков – в том числе Бри Ларсон в роли Капитана Марвел. Из неприятных сюрпризов – отсутствие в официальном касте Тома Холланда, нового Человека-паука, и Энтони Маки (Сокол). Из приятного – возвращение Сэмюэла Л. Джексона, который в роли Ника Фьюри наконец-то разберется с тем беспорядком, что Мстители создали в "Противостоянии" – пишет kinoafisha.info.
"Мстители: Война бесконечности", как и предполагалось ранее, объединят Мстителей и Стражей Галактики, а компанию им составят новички франшизы Капитан Марвел, Доктор Стрэндж, Черная пантера. Всего в списке – 22 супергероя, это абсолютный рекорд для любых кинокомиксов, выпущенных за последнее десятилетие. Перед режиссерами – братьями Руссо – встанет очень непростая задача уместить два десятка героев на одном экране. Как они с этим справятся – мы увидим в мае 2018 года, когда "Мстители 3" выйдут в кинотеатрах.
Полностью актерский состав "Мстители: Война бесконечности" выглядит следующим образом:
Крис Хемсворт – Тор
Джош Бролин – Танос
Скарлетт Йоханссон – Черная вдова
Крис Прэтт – Звездный лорд / Питер Квилл
Себастиан Стэн – Баки Барнс
Бенедикт Камбербэтч – Стивен Стрэндж
Бри Ларсон – Кэрол Дэнверс / Капитан Марвел
Зои Салдана – Гамора
Карен Гиллан – Небула
Джереми Реннер – Клинт Бартон / Хоукай
Крис Эванс – Стив Роджерс / Капитан Америка
Элизабет Олсен – Ванда Максимофф
Брэдли Купер – Енот Ракета
Вин Дизель – Грут
Сэмюэл Л. Джексон – Ник Фьюри
Пол Радд – Человек-муравей
Бенедикт Вонг – Вонг
Дэйв Батиста – Дракс
Пол Беттани – Вижн
Чедвик Боузман – Черная пантера
Марк Руффало – Халк
Роберт Дауни-младший – Тони Старк / Железный человек
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